Coronavirus se propagó rápidamente a fines de 2019, revela estudio

Londres.- Un análisis genético de muestras de más de siete mil 500 personas infectadas con Covid-19 sugiere que el nuevo coronavirus se propagó rápidamente por todo el mundo a fines del año pasado y se está adaptando a sus huéspedes humanos, dijeron científicos este miércoles.

Un estudio realizado por científicos del Instituto de Genética del University College London (UCL) encontró casi 200 mutaciones genéticas recurrentes del SARS-CoV-2 y según los investigadores mostraría su evolución mientras se propaga entre la población.

Francois Balloux, profesor de la UCL que codirigió la investigación, dijo que los resultados mostraron que una gran proporción de la diversidad genética mundial del SARS-CoV-2 se encuentra en la totalidad de los países más afectados. Eso sugiere que el virus ya se estaba transmitiendo extensamente por todo el mundo desde el principio de la epidemia.

“Todos los virus mutan naturalmente. Las mutaciones en sí mismas no son algo malo y no hay nada que sugiera que el SARS-CoV-2 esté mutando más rápido o más lento de lo esperado”, aseguró Balloux. “Hasta ahora no podemos decir si el SARS-CoV-2 se está volviendo más o menos letal y contagioso”.

En un segundo estudio también publicado este miércoles, científicos de la Universidad de Glasgow en Gran Bretaña, que también analizaron muestras del SARS-CoV-2, dijeron que sus hallazgos mostraron que el trabajo previo que sugería que había dos cepas diferentes era inexacto.

Un estudio preliminar realizado por científicos chinos en marzo sugirió que podría haber

dos cepas del nuevo coronavirus que causaban infecciones allí, con una de ellas más “agresivas” que la otra.

Pero al publicar su análisis en la revista Virus Evolution, el equipo de Glasgow dijo que sólo circulaba un tipo de virus.

Se han registrado más de 3.68 millones de contagios por el virus en todo el mundo y 256 mil muertes, según un recuento de Reuters. Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Los hallazgos del equipo del UCL, publicados este miércoles en Infection, Genetics and Evolution, confirman que el virus surgió a finales de 2019, dijo Balloux, antes de propagarse rápidamente por todo el mundo.

El equipo examinó los genomas de más de siete mil 500 virus de pacientes infectados en todo el mundo. Sus resultados se suman a un creciente conjunto de pruebas de que los virus del SARS-CoV-2 comparten un ancestro común desde finales de 2019, lo que sugiere que fue entonces cuando el virus saltó de un animal huésped anterior a las personas.

Esto significa que es muy poco probable que el virus que causa el Covid-19 haya estado en circulación humana durante mucho tiempo antes de ser detectado por primera vez, dijo Balloux.