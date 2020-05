Pandemia y falta de pagos “ahoga” a cientos de maestros

Tuxtla.- La falta de pago y las promesas que las autoridades educativas les han hecho, han generado serias afectaciones en la economía familiar de cientos de maestros del nivel de Telebachillerato Comunitario en Chiapas.

Erick Carpio, en voz de sus compañeros, aclaró que el panorama es cada vez peor, pues no han podido cobrar sus salarios atrasados, y peor en la actualidad con la pandemia que se vive,” porque no le hemos podido dar seguimiento a nuestros asuntos, y eso nos preocupa mucho porque no sabemos hasta cuándo”.

A pesar de que el pasado jueves acudieron ante las autoridades de la Secretaría de Gobierno, manifestó que las respuestas han sido las mismas, pues les han indicado que tienen que esperar a que se normalice la situación con la contingencia.

En una entrevista, agregó: “Desde el año 2013 que se creó el sistema de Telebachillerato en Chiapas ha estado llena de irregularidades, existen muchos sectores políticos inmersos en este sistema y eso complica las negociaciones”.

Dijo que son más de 690 maestros de Telebachillerato a quienes aún se les debe desde el mes de enero y a la fecha no se les ha dado respuesta positiva, pese a que en múltiples ocasiones se han establecido mesas de trabajo.

“El 14 de abril la federación envió al gobierno del estado más de 24 millones de pesos para el pago de salarios de los trabajadores ya estamos a 8 de mayo y aún así no se nos ha pagado”, resaltó Erick Carpio.

Lamentó que ninguno de los maestros de ese sistema cuente con seguridad social, ni seguro de vida institucional y ante el panorama que se vive actualmente por la contingencia se encuentran desprotegidos.

“Se nos denomina asesores voluntarios, cuando somos nosotros quienes acudimos a las comunidades más pobres y más marginadas del estado para dar el servicio educativo del nivel medio superior”, puntualizó.

Las autoridades les han recomendado no salir de casas en plena fase tres de la contingencia sanitaria, sin embargo por la falta de pagos se han visto obligados a salir a mostrar su inconformidad hasta que les cumplan con lo que les deben, concluyó.