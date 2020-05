Un escaparate para Ramírez

Ramón Ramírez, director deportivo del Atlético Ensenada, explicó que la Liga de Balompié Mexicano (LBM) servirá como vitrina tanto para jugadores, como para directivos.

“También para nosotros es una ventana de oportunidad, la Liga MX está bien estructurada, es de las ligas más importantes del continente, pero no puede albergar a todos los que dejamos el futbol de manera activa; entonces esto es una oportunidad para todos nosotros, gente que quiere seguir cooperando”, comentó para un portal deportivo.

No obstante, aseguró que mantiene abierta la posibilidad de trabajar un día en la Liga MX y desea que exista reciprocidad del organismo con los jugadores y ex futbolistas que está probando suerte en este nuevo reto llamado LBM.

“Yo no estoy en conflicto con nadie, no estoy violando nada. La gente que tiene talento no debería tener las puertas cerradas en ningún lado, no debería tener fronteras; lo mismo para los jugadores, si sale alguno de esta nueva liga no debería cerrarle las puertas en ninguna parte”, culminó.