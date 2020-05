Usuarios se quejan de alza en tarifas por consumo de energía hidroeléctrica

Tuxtla.- Los recibos de este bimestre por consumo de energía hidroeléctrica en miles de hogares del estado llegaron con una tarifa más elevada, lo que ha generado el descontento de la mayoría de usuarios, quienes lamentaron que eso sucediera a pesar de que hay una contingencia sanitaria a nivel mundial.

Desde 100 pesos hasta miles, es lo que a los pobladores chiapanecos les marcó como pago para este mes, lo que calificaron como un abuso pues hay casos que el consumo no refleja lo que les cobran.

“A nuestra casa siempre nos llega el recibo poco menos de 300 pesos, pero en esta ocasión casi se dobló la cuota”, lamentó una ama de casa de la colonia Chapultepec, quien criticó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cometa ese tipo de abusos solo porque las familias prácticamente e3stán en cuarentena para no contagiarse del covid-19.

Sin embargo, el descontento también se observa en las redes sociales como Facebook, en donde cientos de gentes manifiestan su desacuerdo con la forma en cómo la expararestatal “le saca provecho a una situación” como el de la presencia del coronavirus.

Oriundo del municipio de Ocozocoautla, Sergio aseveró que “en esta ocasión la Comisión sí se pasó, fue mucho el cobro, y la verdad no es justo porque no tengo ni aire acondicionado como para que me haya subido el recibo poco más de mil pesos más de lo que por lo regular pago”.

Explicó que por lo regular eroga no más de 500 pesos cada dos meses, “entendemos que quizá sí gastamos un poquito más del suministro, pero en mi caso no creo que sea para tanto; otros amigos me han dicho lo mismo, que esta vez los recibos les llegaron hasta las nubes”.

Por tal motivo, la mayoría de personas entrevistadas suplicó a la CFE que “no les cargue la mano” sobre todo en estos momentos en los cuales la economía no es tan buena, “y más que esto de la cuarentena se puede alargar”.