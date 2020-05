Vargas no cesa en esfuerzo

Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, y con el objetivo de llegar a sus primeros Juegos Olímpicos, el gladiador José Andrés Vargas Rueda continúa con su preparación en casa, en su natal Querétaro.

Luego de adjudicarse la cuota olímpica en el clasificatorio continental, que se celebró en Ottawa, Canadá, el seleccionado nacional se mantiene activo con ejercicios de fuerza.

“Me mantengo activo con lo que se pueda hacer en casa, estoy enfocado en desarrollar fuerza, mis actividades son normales a excepción de los entrenamientos arriba del colchón, así que sigo trabajando y en espera de retomar los proyectos planeados”, explicó el queretano.

Asimismo, comentó que la suspensión de actividades afectó su proceso de preparación, pues previo a su participación en Canadá, realizó un campamento en Estados Unidos.

“Ha sido difícil esta situación, la contingencia sí me afectó en ese sentido, ya que los entrenamientos son acumulativos y venía con un buen ritmo después de los eventos internacionales, además de la preparación que tuve en Colorado Springs (Estados Unidos)”, detalló.

El subcampeón panamericano explicó que uno de los compromisos que tenía considerado era el Campeonato Mundial de Lucha Sub 23, sin embargo, ante la pandemia, está a la espera de su reprogramación.

“Aún no he recibido alguna indicación de qué va a pasar con las próximas competencias, no sé cuándo se retomen las actividades, sólo estoy en contacto con mi entrenador, pero habrá que esperar porque una de ellas es el Mundial Sub 23.