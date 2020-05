Aumentan 60 por ciento cuadros de ansiedad por confinamiento

Tuxtla.- Tras el inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid19, que se ha ido prolongando de manera paulatina, la ciudadanía está presentando un aumento en cuadros de mala salud mental como ansiedad y depresión hasta en un 60 por ciento, señaló la psicoterapeuta Gisela Sánchez Corzo.

“Las implicaciones psicólogas del encierro siempre son significativas, los primeros 15 días son como vacaciones: qué bonito que puedo descansar en la casa, o no ir a trabajar, pero como estamos acostumbrados a una rutina, el cuerpo reclama la actividad que teníamos, generalmente excesiva”, dijo.

Es decir, antes de este confinamiento, nuestro día a día rayaba en el estrés y el cuerpo lo resiente, por lo que con el paso de los días nos sentimos como león enjaulado, de mal humor, surge la ansiedad, depresión, angustia y desesperación; se empieza a gestar un número de emociones no tan saludables, producto de no poder salir.

“Sentimos que no estamos haciendo nada o siendo productivos, los que trabajamos lo resentimos más y nos molesta, sobre todo en las condiciones diferentes sobre el encierro, pues hay personas que siguen teniendo un ingreso y otras que no, ya sea mensual o quincenal, para ellos todos estos sentimientos crecen porque también tienen la desesperación de encontrar el sustento para su familia, y se agrava conforme pasa el tiempo”, mencionó.

¿Qué hacer para no perder la cordura?

Entre las recomendaciones para no caer en estos cuadros, está el tener una rutina por día, lo que nos va a ubicar en tiempo y espacio, de esta manera sabemos que es martes, miércoles, etcétera, esto nos beneficia psicológicamente, no es como despertar y no saber en qué día vives o qué cosas tienes que hacer.

“Además, que dentro de las rutinas puedas hacer ejercicio, tomar las cosas con calma, ser consciente que la convivencia en familia es mucho mayor, y tener a los hijos todo el día es más pesado, pues las mamás cubren la labor de los maestros de tenerlos ocupados durante la mañana y ahí ven la capacidad de aprendizaje de sus hijos, aprendiendo técnicas de enseñanza, lo que es desesperante para ambas partes”, reconoció.

Además, hay papás que, si bien tenían contacto con sus hijos, no era tanto, por lo que se ven afectados al no saber qué hacer con ellos, tampoco saben cómo reponer el tiempo de calidad, y es desesperante porque no tienen energía ni disposición para hacerlo.

“Dentro del confinamiento también debe haber horas de juego con los padres para que haya convivencia sana, quienes tienen niños pequeños saben que ellos tienen mucha energía y necesitan ejercicio; si no están molestos, hacen travesuras, están de malas, por lo que hay que diseñarles espacios para jugar, brincar, trepar, desfogar esa energía y tener un descanso más placentero, si no descargan la energía estarán inquietos durante el sueño”, mencionó.

Incluso, la alimentación debe ser más sana, pues antes comíamos en la calle y no es lo más saludable, por lo que en casa aprendemos que los dulces no son efectivos para que los niños puedan dormir, no hay que darles golosinas tan tarde, recomendó.

A la vez, pidió que papás tengan actividades en las que sean productivos, aprovecharlos para los arreglos en la casa, para ponerse al día con los desperfectos y así se sientan productivos; las mamás, aparte del aseo de la casa -en el que todos deben hacerse responsables-, deben hacer cosas de su interés que le causen alegria o satisfacción como manualidades, cantar, ejercicio, armar rompecabezas, con la finalidad de sentirse productivos y sentirse satisfechos al menos una vez a la semana, para crear satisfacción a su persona.

Cuadros de ansiedad, en aumento

La especialista ha detectado en consulta un aumento significativo en todos estos cuadros, la mayoría de sus pacientes presentan cuadros ansiosos con síntomas físicos como taquicardia, sudoración en manos, dolor de cabeza, desorden alimenticio y del sueño, que no se curan físicamente, pues se desprenden de un cuadro de ansiedad que se trata en sesión de terapia.

“Todo esto aumenta después del primer mes, porque crecen los temores, sobre todo ahora, que muchas personas ven noticias oficiales y no oficiales, por lo que el miedo y la ansiedad incrementan, por esto recomiendo solo leer información oficial y elegir un solo noticiero oficial para hacerlo, descartar lo demás para no saturarse, ya que solo incrementa la ansiedad, lo mismo pasa con las fake news o las cadenas alarmistas en redes sociales que no aportan nada en cuanto a cuidados o prevención”.

Para finalizar, Sánchez Corzo lamentó que también han aumentado los suicidios y el maltrato doméstico, ya que los problemas familiares se están agudizando al vernos todo el día y no poder desahogarnos con un amigo o compañero como antes, lo que incrementa todo, incluso, se ha visto un aumento del 100 por ciento en las denuncias de maltrato, pues este confinamiento agudiza los problemas familiares.