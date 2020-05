Final de Copa Libertadores sería en enero

El secretario adjunto de la Conmebol, Gonzalo Belloso, contempla que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana regresarán para el segundo semestre de 2020, con la finalidad de que puedan concluirse en enero.

En entrevista para un medio argentino, Belloso indicó que "es una industria como cualquier otra, más allá de un deporte, y genera millones de puestos de trabajo. Entendemos que las copas tienen que continuar y en la segunda parte del año se van a reanudar".

No obstante, se mostró consciente de antes tendrán que cumplir con todas las normas de salud que dictaminen las autoridades de los diferentes países de Sudamérica al decir que "creemos que el futbol se debe reanudar cuando estén los permisos y cumplamos con todas las exigencias de salud".

El dirigente aseguró que están planeando el acomodo de los torneos para que se disputen sin contratiempos y puedan finalizarse por el bien de los equipos y de las organizaciones.

"Una de las cosas que hicimos es cambiar el calendario, lo que permitiría poder compactar un poco el del año que viene y poder terminar la Libertadores en enero del año que viene, y poder llevar a cabo también la edición de 2021" externó el secretario.

Asimismo, agregó que si los campeonatos vuelven a la actividad, se les podrá pagar a los clubes el cien por ciento por derechos de participación y advirtió que habrá un grave problema para los siguientes años si las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se siguen posponiendo, porque no habrá fechas para poderlas colocar.

"Son un torneo FIFA y en ningún momento se tuvo la idea de suspenderlas por este año. Cancelaron la fecha de junio y está activa la de septiembre, y si no se puede jugar, se pasará a octubre, y si no a noviembre. Es difícil suspender todo el año las eliminatorias, porque no daría el calendario para jugarlas después", finalizó.