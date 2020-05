Nueve de cada 10 personas presentan síntomas de SVI

Tuxtla.- Debido al aislamiento social que estamos viviendo, pasamos en casa el tiempo que solíamos estar en el trabajo, la escuela u otros lugares, y esto aumenta el uso de aparatos como computadoras, tablets o celulares, lo que puede ocasionar algunos síntomas bastante comunes.

El oftalmólogo Francisco Zentella Brindis, señaló que entre estos síntomas se encuentra el dolor de ojos, ojos secos o llorosos, visión borrosa o doble, sensibilidad a la luz o fotofobia, dificultad para enfocar imágenes, así como dolor de cuello, cabeza o una combinación de todos estos.

“Muchas personas necesitan hacer uso de la computadora con fines laborales, o los celulares para bajar información necesaria o comunicarse con pacientes o clientes, todo esto demanda un mayor uso de estos dispositivos, por lo cual la vista sufre un mayor cansancio”, explicó.

Algunos estudios, precisó, demuestran que entre el 50 y 90 por ciento de quienes los usan tienen algunos de los síntomas ya mencionados y molestias en los ojos, tras horas de enfocar cerca de una computadora sin descanso, estos factores son los culpables de estas molestias oculares.

El padecimiento ya es tan común hoy en día, que recibe el nombre de síndrome visual informático y se le abrevia SVI, por ello, Zentella emitió algunas recomendaciones para prevenirlo o corregirlo, sobre todo en estos días que debemos permanecer en casa y a veces la única forma de estar en contacto con el exterior son dichos medios.

“Adoptar una postura inadecuada, es decir, sentarnos demasiado cerca o sostener un dispositivo digital cercano a los ojos es incorrecto, lo normal es mantenerlos a la distancia que nosotros sostenemos un libro, un periódico o una revista, de 30 a 35 centímetros para la visión cercana, mientras que en el caso de las computadoras deben permanecer a 40-50 centímetros de la pantalla”, señaló.

Es decir, debemos colocarnos a una distancia adecuada de estos dispositivos para evitar todas las molestias y síntomas visuales; también es importante recordar que si no tenemos un parpadeo adecuado, esto va a ocasionar molestias como ojos secos, llorosos por la irritación de tenerlos más expuestos al ambiente, ya que el reflejo de parpadeo es nuestra protección y sistema de lubricación, este no funciona adecuadamente porque nosotros lo hacemos de forma incorrecta al abusar de las pantallas o no dejar de leer a veces en lugares con aire acondicionado o mala iluminación, como hacerlo de noche.

“El trabajo en computadora requiere una concentración intensa, debes descansar de manera frecuente y necesaria, por cada hora lo ideal es descansar cinco minutos o con el sistema 20/20/20, que son 20 minutos de trabajo, 20 segundos de descanso y mirar a veinte pies de distancia o seis metros, es decir, si estamos enfocados en la computadora ese tiempo, luego descansamos y volteamos a ver a la distancia, para descansar los músculos y evitar la fatiga visual”.

Aparte de estas reglas, el especialista sugiere el enfoque de tres: parpadea, respira y descansa, ya que la respiración correcta puede hacer descansar los músculos de nuestros ojos para hacer consciente nuestra respiración en condiciones estresantes, como trabajo arduo o tareas por entregar.

Finalmente, señaló que el tratamiento que en ocasiones no es mayor a modificar estos malos hábitos, también se pueden agregar hidratantes oculares como gotas de lágrimas oculares, que ayudan a la hidratación de nuestros ojos, lo que propicia una mejor visión.