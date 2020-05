Cavani desconoce su futuro inmediato

El delantero uruguayo Edinson Cavani dijo que aún desconoce si continuará en el París Saint Germain o si el futuro de su carrera seguirá en otro equipo, pero sólo espera jugar por varios años más.

“Mi carrera durará tal vez varios años más aún, aquí o en otro lugar, no lo sé. He hablado mucho sobre eso con mi equipo. Siempre dije que me gustaría yo dejar el futbol en lugar de que el futbol me dejara a mí”, comentó.

Según medios internacionales, el charrúa se quedó a un paso de fichar por el Atlético de Madrid en el mercado invernal, pero los “colchoneros” seguirían sus pasos para sumarlo a la plantilla en cuanto se presente la oportunidad.

Cavani llegó al conjunto parisino en julio de 2013 y desde entonces ha marcado 200 goles, cifra que lo convierte en el máximo goleador histórico del club.

En declaraciones para medios oficiales del PSG, el “Matador” expresó su deseo de retirarse del balompié con plenitud y evitar hacerlo en un estado físico que impida demostrar su calidad.

“Realmente me gustaría retirarme después de haber dado todo. Quiero llegar al punto en el que diré, 'Chicos, este es el momento en el que me tengo que ir'. No quiero que la vida me lleve a seguir jugando cuando no sería capaz de dar lo mejor de mí”, agregó.