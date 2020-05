Habitantes del Fraccionamiento Guadalupe denuncian falta de obras de infraestructura vial

Tuxtla.- Habitantes del Fraccionamiento Guadalupe en la zona Oriente Sur de la capital Chiapaneca denunciaron que se encuentran abandonados en lo que respecta al tema de la infraestructura, por parte de las autoridades de Tuxtla.

En este sentido El Comité de Vecinos del Fraccionamiento dieron a conocer que desde el pasado 31 de octubre del 2019, realizaron la petición formal al Ayuntamiento y al alcalde Carlos Morales de atender el tema de los baches, ya que las calles de la zona se encuentran en un estado deplorable.

“Solicitamos el apoyo para que seamos tomados en cuenta en el Programa de Bacheo Permanente, implementado por el Presidente Municipal, Carlos Orsoe Morales Vázquez, para la pavimentación o revestimiento de la Avenida Cóndor entre las Calles Tepeyac (único acceso al Fraccionamiento Guadalupe), Tucanes y Gavilán, ya que actualmente se encuentra en muy mal estado”, expresaron.

Detallaron que siendo una vialidad principal y la única vía de acceso para las cerca de 100 familias que viven en el Fraccionamiento Guadalupe, y más de 1000 familias que viven en las Colonias aledañas, Lomas del Oriente, 06 de Junio, Cueva del Jaguar, Balcones del Sur, su compostura debe ser un tema urgente, ya que en ella circula un gran número de vehículos particulares, de transporte público y de emergencia.

“Dicha vialidad ha sido muy castigada por administraciones anteriores, ya que excavan y rompen la carpeta asfáltica en aras de reparar fugas en drenajes y tuberías de agua potable, pero sin concluir los trabajos, dejando escombro sobre las banquetas y zanjas abiertas, haciendo imposible la circulación tanto peatonal como vehicular”, indicaron.

Lamentaron que, desde el 31 de octubre de 2019, no han tenido una respuesta favorable, ya que se pasan "la bolita" de un área a otra.

“Sino es la Dirección de Obras viales, es la Secretaría de Obras Públicas Municipales, o hasta el SMAPA, que porque si no tenemos visto bueno del Sistema de Agua no pueden arreglar la calle. Lo anterior nos lo comentó en una de tantas reuniones y llamadas que hemos tenido con Juan Carlos Colmenares, quien hasta hace unos días ostentaba el cargo de Particular del Secretario General del Ayuntamiento, Miguel Ángel Zárate”, precisaron.

En este escenario, agregaron que el colmo fue que los funcionarios informaron que por motivo de la cuarentena, les informaron que todos los trabajos de pavimentación y bacheo han sido suspendidos, “pero en otras colonias, como lo son San Francisco, el Centro, Obrera, Lomas del Venado, Pencil, Jardín Corona, San José Chapultepec, hemos visto que están reparando y pavimentando, cuando nosotros solicitamos el apoyo el año pasado, que lejos de ser un apoyo, es su obligación, que para eso están nuestras autoridades”.

En este escenario piden las autoridades correspondientes asumir su responsabilidad y atender la demanda de los ciudadanos de esta zona de la ciudad.