Inconformidad por el regreso a clases el próximo 1 de junio

Tuxtla.- El anuncio de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, sobre el regreso a clases en alrededor de 300 municipios de 11 entidades del país que, según él, estarían fuera de peligro de contagios por el covid-19, entre éstos Chiapas, generó una serie de reacciones entre padres y madres de familia.

Incluso, la Secretaría de Educación estatal emitió algunos lineamientos para que los progenitores se preparen con algunas indicaciones para que sus hijos acudan en esa fecha a las aulas, como el que cada una de éstas sea ocupada por un promedio máximo de 15 alumnos.

Entre otras medidas que se piensan tomar, sobresalen la sanitización de los salones y que los educandos, una vez que estén en clases, no se presten útiles escolares u otras herramientas de aprendizaje, para con ello evitar un posible contagio por coronavirus.

De hecho, en un documento oficial, miles de maestros tendrán que acudir a reuniones a partir del 18 de mayo, para afinar detalles para el posible retorno a las escuelas, lo que también causó molestia.

Para algunos inconformes, es lamentable que se tome una decisión de esa magnitud, cuando Chiapas presenta hasta la fecha 449 casos positivos, de los cuales se han registrado ya 35 defunciones. Solo ayer, hubo 29 casos y 5 muertes.

“A mí no me interesa que mis hijos pierdan el ciclo escolar, si tanto es, pero yo al menos no los mandaré a la escuela hasta que estemos seguros que este cochino virus ya no hará tantos estragos”, manifestó Georgina Morales, madre de familia de esta ciudad capital.

Por su parte, Gloria Besarez, ciudadana tuxtleca, apuntó que todo es parte de un plan “macabro”, pues en Chiapas la realidad es distinta, es decir que cada día los casos y las muertes van en aumento, “por eso vemos con desagrado que ya emitan una fecha para que los niños retornen a las aulas”.