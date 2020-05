No recomiendan uso de cubrebocas en menores de tres años

Tuxtla.- Hoy en día, no podemos salir a la calle sin un cubrebocas, para prevenir el contagio de Covid 19 a nosotros o a los demás, y aunque la recomendación general es quedarse en casa, hay papás o mamás que no pueden dejar a sus hijos en casa, y tienen que llevarlos con ellos, aunque usar este artefacto puede ser contraproducente.

Jesús Elías Ovando Fonseca, neumólogo pediatra, señala que el uso de cubrebocas en niños tiene las mismas indicaciones que en personas adultas, se trata de que la persona enferma evite propagar la infección que tiene usando un médico de contención, a una edad adecuada.

“Se recomienda el uso de cubre bocas en niños a partir de los tres años en adelante, ya que el tener un cubrebocas sobre su vía respiratoria y boca es una barrera en ocasiones de obstrucción para su respiración, y en niños muy pequeños no tienen el suficiente mecanismo de defensa para retirárselo por sí mismos y eso les puede causar cierto grado de asfixia”.

Sin embargo, por sí solo no es un buen mecanismo o medio para prevenir enfermedades como el coronavirus, por lo que lo principal es continuar cuidándonos, mantener la sana distancia a mínimo dos metros entre personas, hacer el lavado de manos con agua y jabón o desinfectantes como el alcohol, y el estornudo de etiqueta, sobre el pliegue del codo.

“Otro factor de riesgo de usar cubrebocas en niños muy pequeños es que ellos por reflejo se lo quieren estar retirando o lo están tocando, se considera que un cubrebocas al ponértelo ya está contaminada la parte externa y que jamás se debe volver a tocar con las manos esa parte, y los niños siempre se lo están jalando o quitando, y ya se están contagiando o contaminando sus manos y se convierte en fuente de infección”, explicó.

De igual forma, no se recomienda en pacientes inconscientes o sin un buen mecanismo de defensa neurológico, así como en pacientes que tengan un compromiso severo de la vía aérea o dificultad respiratoria grave, por lo que son otro grupo vulnerable.

Volviendo al tema de los niños, el especialista recomendó cumplir o mantener al día el esquema de vacunación, no hay contraindicaciones para hacerlo según la edad del niño, no exponerlo a zonas públicas o de aglomeración de gente, que la madre tenga cuidado del lavado continuo o desinfección de superficies con alcohol concentrado al 70 por ciento, mantener la sana distancia, evitar que tengan contacto con personas enfermas de vías respiratorias, no vivir en casa de fumadores, evitar cocinar con leña o contacto con humo, así como mantener una sana y equilibrada alimentación.

“El uso incorrecto de cubre bocas en niños, al igual que el adulto, provoca que al colocárselo y tocarlo lo contaminan junto con dedos y manos, no deben ponérselo en frente o debajo del cuello porque ya no se debe volver a poner sobre nariz y boca”, puntualizó el médico, recomendando cumplir con las medidas emitidas.