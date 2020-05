Presentan plan de tres etapas para regresar a “nueva normalidad”

México.- El Gobierno de México presentó el plan de regreso a las actividades, luego del resguardo de la población por el COVID-19, el cual tendrá tres etapas y funcionará con un semáforo que se establecerá por regiones e indicará las labores que se podrán realizar de acuerdo a cuatro colores que indicarán niveles de riesgo.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, detalló el programa de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas que permitirá prepararnos para "adaptarnos a una nueva normalidad".

El plan iniciará el próximo lunes 18 de mayo en municipios que no tengan contagios del virus, lo mismo que sus colindantes, denominados "Municipios de la Esperanza", que suman un total de 269, distribuidos en 15 estados a los cuales se les establecerán cercos sanitarios de protección.

La segunda etapa es la de preparación para la reapertura en los sectores de la construcción, minería y de fabricación de equipo de transporte, la cual aplicará del 18 al 31 de mayo, por lo que las empresas deberán de hacer protocolos sanitarios y preparar a sus trabajadores.

La tercera etapa arrancará el 1 de junio, fecha en la que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia, y funcionará mediante un sistema de semáforo por regiones que tiene cuatro colores: verde, amarillo, naranja y rojo, que indican el protocolo de cuidado que se debe de tener en esa zona.

El verde se refiere a mantener un protocolo de cuidado "cotidiano"; el amarillo "intermedio; naranja, "alto", y el rojo será de "máximo de alerta sanitaria". Asimismo, el semáforo tiene cinco categorías: primera, salud pública y trabajo; segunda, actividades laborales; tercera, actividades del espacio público tanto abierto como cerrado; cuarta, actividades de las personas vulnerables, y quinta, actividades educativas.

"Cuando el semáforo esté en rojo, solamente se permitirán las actividades laborales esenciales, pero además ahora vamos a agregar tres nuevos sectores a las actividades esenciales: la minería, la construcción y la fabricación de transporte. En el naranja aumentan las actividades que pueden desarrollarse, las de salud pública y trabajo (...) pueden estar trabajando las esenciales y las no esenciales, pero las no esenciales a un nivel reducido".

"En el amarillo se amplían las actividades que se pueden hacer, las medidas de salud pública y del trabajo: En el aspecto laboral, podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción. Habrá restricciones menores para el espacio abierto y mayores para el caso del espacio público cerrado", refirió la secretaria de Economía.

Cabe resaltar que cuando el semáforo esté en rojo, las personas que estén en grupos vulnerables (de la tercera edad o con enfermedades crónico-degenerativas) deberán mantener el resguardo; cuando esté en naranja habrá un "máximo cuidado", cuando este en amarillo será "cuidado medio" y en verde será "cuidado de control".

Si el semáforo está en verde, explicó Márquez Colín, no habrá restricciones; sin embargo, las personas con enfermedades crónicas deberán de tener un seguimiento de su padecimiento.

"En el semáforo en verde se reactivan las actividades escolares. Este semáforo lo vamos a estar presentando en este espacio, en los espacios de la conferencia del doctor Hugo López-Gatell (subsecretario de Salud). Es muy importante que sepamos qué hacer y qué no hacer dependiendo del color del semáforo", refirió.

La funcionaria aseguró que se acordó que la Secretaría de Salud anunciará semanalmente en qué color está cada estado. Ante ese plan, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es indispensable que la población se aprenda el funcionamiento del plan y la forma en que va a operar el semáforo.

Por ello se informará de forma constante, para "que todos nos aprendamos de memoria este plan, que se conozca ampliamente. Pedirles a los medios de información que nos ayuden a divulgar este plan, la información es fundamental, porque al final de cuentas es la gente la que permite el que se tengan buenos resultados", indicó.

"Plan de actividades no se impondrá a gobernadores”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el plan de reinicio de actividades económicas, sociales y educativas que se presentó este miércoles no será impuesto a los gobernadores de los estados, ni habrá confrontación si deciden no acatarlo.

"Se está trabajando de manera coordinada con los estados, con las autoridades locales, hay cooperación estrecha, como debe de ser. También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio.

"La apuesta es la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que la gente, que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, es un pueblo responsable, muy consciente y participativo (...) nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", dijo el mandatario.

López Obrador indicó que el programa de reinicio de las actividades denominado como el plan de "La Nueva Normalidad" es de aplicación voluntaria y en caso de que algún gobierno estatal o municipal decida no acatarlo, no habrá confrontación.

"Este plan es de aplicación voluntaria (...) si hay una autoridad municipal, estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación.