Derechos de población LGBT, aún son materia pendiente

Cada 17 de mayo, se conmemora que en 1990, la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, por lo que desde hace ya 30 años se denomina Día contra la Homofobia.

Sin embargo, este año no habrá desfile colorido, ni banderas arco iris, pelucas o consignas por sus derechos, ya que la pandemia por Covid 19 los orilla a no aglomerarse, pero esto no será pretexto para bajar la voz o dejar de luchar por sus derechos, que siguen siendo materia pendiente.

José Eliezer Esponda Cáceres, coordinador de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas, detalló que este año, la diferencia es como la que atraviesa toda la población, deben estar en casa, desde ahí piensan plantearse, organizarse para poder avanzar en la sensibilización y reconocimiento de los derechos de la población de la diversidad sexual.

“Esto de manera virtual, así como con intervenciones como lonas o banderas que colocaremos en ciertos puntos este 17 de mayo pero sin convocar a población, solo les pedimos participar de forma virtual a través de Facebook y Zoom, donde tendremos foros con ponentes nacionales, internacionales y locales, ya que no se puede de manera presencial porque la salud es prioridad, pero es importante tener acceso a la información e interactuar, ya que habrá información fundamentada de manera científica”, compartió.

Así, los jueves podrán compartir en su página y en la del Observatorio Ciudadano un programa a las 6 de la tarde, siendo 10 en total; así como concursos para incentivar, como el de crear imágenes o videos para sensibilizar a la población en general sobre el tema, cuya convocatoria sale el lunes 18 y está dirigido a la población que viva en la entidad.

Un día para seguir luchando

“Es importante que no pase desapercibido porque tenemos pendientes en el avance y reconocimiento de nuestros derechos y la atención, todavía existe mucha violencia, mucha discriminación por orientación sexual e identidad de género”, señaló.

Y es que si bien ya se accedió al matrimonio igualitario por la vía jurídica, para que todos puedan hacerlo en cualquier registro civil, no está plasmado aún en el Código Civil porque no se ha plasmado en los códigos correspondientes, por eso este sector necesita ese avance, así como que se legisle a favor de la identidad de género.

“Que las personas decidan su género y puedan armonizar sus documentos, necesitamos que la población transexual deje de vivir ese alto nivel de violencia y marginación, el primer paso es que se reformen las leyes locales para que las instituciones puedan realizar políticas públicas al respecto, seguimos peleando y luchando y es un gran pendiente que les debemos recordar”, apuntó Esponda.

Población LGBT, sector vulnerable ante el Covid 19

La contingencia la vive la población LGBT al igual que la ciudadanía en general, por lo que su representante informó que se han enterado de personas portadoras o que adquirieron el Covid 19, casos que ya lograron estabilizarse, se están recuperando y comenzando a tener una vida normal.

“Ahora no es normal para ninguno, no tenemos la cotidianidad de salir a trabajar, a hacer las compras, en ese sentido nos afecta a todos, por ser un grupo vulnerable, y hay un sector muy grande que trabaja en el comercio informal y de servicios, que está sufriendo un impacto económico fuerte”.

Respecto a las personas que viven con VIH/SIDA, opinó que el estrés colectivo que estamos viviendo nos afecta a todos y se ve reflejado -porque no existe dato formal o institucional al respecto-, pues hay quienes son detectados sin adherencia al tratamiento o lo abandonaron, esta combinación con estar mal económicamente y el estrés social de la pandemia, los llevó a somatizar, pedir ayuda y acercamiento a instituciones de salud.

“En esos casos fuimos intermediarios y se están canalizando y tratando, al menos los que hemos canalizado con quienes les corresponde atender, como el Capasits o la coordinación estatal, sí hemos recibido la atención para la población que lo ha requerido”, informó.

Estas son algunas de las situaciones que vive la comunidad LGBT, por lo que, aunque no puedan visibilizarse en las calles como todos los años, no bajarán los puños no la voz, ellos siguen exigiendo que se cumplan sus derechos y se les reconozca como iguales, como personas.