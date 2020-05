Más de 4 millones y medio de personas se han contagiado de coronavirus

Washington.- La cifra de contagios confirmados de SARS-CoV-2 en el mundo llegó este viernes a 4 millones 534 mil 952, mientras que los fallecimientos suman 307 mil 159, según informes de la Universidad Johns Hopkins (UJH), basados en datos de los gobiernos del mundo.

Durante el último día se confirmaron 93 mil 963 nuevos casos en todo el orbe y 5 mil 44 decesos, mientras que el total de personas recuperadas fue de un millón 663 mil 389.

De acuerdo con los datos de la UJH, hasta el momento, la tasa de personas recuperadas en todos los países es de 36.6 por ciento, superior a la tasa de letalidad, que se ubica en 6.7 por ciento.

Estados Unidos continúa como el país con más contagios confirmados y muertes relacionadas con el COVID-19, sumando un millón 442 mil 657 y 87 mil 530, respectivamente, mientras que el número de pacientes recuperados alcanzó los 250 mil 747.

Hoy trascendió que el presidente de este país, Donald Trump, aseguró que, a través de un plan público-privado, esperan tener lista la vacuna contra la nueva cepa de coronavirus para finales de año, “quizás antes”, contradiciendo así a diversos expertos que han manifestado que la vacuna no podría estar lista antes de 18 meses.

Rusia, quien anunció que un grupo de científicos ya experimenta con humanos una “potencial vacuna contra el SARS-CoV-2”, suma al día de hoy 262 mil 843 casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus, de la cual se han recuperado ya 58 mil 226 personas; sin embargo, el número de fallecimientos reportados alcanzó los 2 mil 418.

Reino Unido, la segunda nación con más defunciones relacionadas con el COVID-19, reportó hoy 384 nuevos fallecimientos por la enfermedad y 3 mil 560 contagios confirmados, tras el segundo día de la reactivación de actividades.

El gobierno de dicha nación ha informado que confirmado un total de 238 mil 4 contagios y 34 mil 78 fallecimientos, por lo que su tasa de letalidad acumulada (de 14.3 por ciento) es considerada como una de las más altas del mundo.

Síndrome inflamatorio por COVID-19 en niños

Este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a los médicos de todo el mundo para que trabajen de manera "urgente" con las autoridades nacionales para caracterizar el grave síndrome clínico que se está presentando en algunos niños en Europa y América de Norte y que podría tener un vínculo con la nueva cepa de coronavirus.

Se trata de una afección inflamatoria multisistémica con características similares a la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico; de acuerdo con los informes iniciales suponen que puede estar relacionado con el COVID-19.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, dijo al respecto: "algunos niños han dado positivo para el COVID-19 y otros no, entonces realmente no podemos confirmar si (el padecimiento) está asociado o no. Es por ello que necesitamos recolectar información estandarizada, se trata de un síndrome que es raro que ocurra, pero cada vez recibimos más informes al respecto”.

La semana pasada el gobernador de Nueva York alertó que hay más de 70 menores que presentan este cuadro clínico en el estado, que hasta ese momento había provocado la muerte de tres de ellos.