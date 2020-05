A duras penas, restauranteros logran seguir con sus negocios

Tuxtla.- Mario Guzmán Gómez, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) externó que si la situación no se normaliza por la pandemia, una gran cantidad de negocios del ramo comenzarán a cerrar o, simplemente tienden a quebrar.

De acuerdo con sus cálculos y lo que han reportado los más de 100 socios de la Canirac, es que sin duda las ventas se cayeron hasta en 80 puntos porcentuales, lo que para él es complicado porque tienen que continuar con pagos de luz, agua, renta, gas e incluso del personal que labora para ellos.

Si de alguna forma han sobrevivido, dijo, es porque manejan la comercialización de alimentos para llevar a los domicilios de los clientes o que éstos, en su caso, solo pasen a recoger sus pedidos a los establecimientos, “pero de ahí, sin duda, el panorama no pinta tan positivo”.

“Por desgracia la contingencia se extendió, pensamos que sería un tiempo razonable, pero ahorita estamos trabajando así, y pues gracias a Dios de ahí sale algo, pero también aclarar que tenemos a la mitad del personal, es decir que seguimos pagando salarios”, aseveró.

Insistió en que las utilidades se redujeron, “pero lo que no comprendemos es cómo el agua o la luz llegan igual de caras, eso es lo que no entendemos, no hay estrategias, y pues así no se puede hacer más”.

Por el momento, reveló que hay negocios que no han abierto desde que cerraron por la misma emergencia sanitaria, aunque hay empresarios que entregaron los locales que rentaban porque no pueden sostener más ese pago, mucho menos de sus trabajadores.

En el caso del personal de esos establecimientos, advirtió que han hecho todo lo posible por apoyar a sus empleados, “en mi caso, pues apoyo a la gente porque están conmigo desde hace mucho tiempo, y no podemos sacarlos así nada más; por eso nos turnamos, unos vienen en la mañana, otros en la tarde, porque, como dije, no podemos correrlos”.

Lo que ha ayudado en algo, refirió, es el apoyo en despensas que ha enviado el Ayuntamiento tuxtleco para la base trabajadora, “y, por nuestro lado, buscamos créditos que ofrece el gobierno federal, pero ha sido complicado ingresar a la página, o hay otros que te dan créditos con interés bancario, pero no hemos visto un apoyo directo con una tasa preferencial y con meses de gracia”.