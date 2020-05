Armstrong se confiensa en documental

El ex ciclista estadunidense Lance Armstrong, a quien se le quitaron siete títulos del Tour de Francia por dopaje, confesó que desde muy joven comenzó a consumir drogas y admitió que sabía que lo que hacía era ilegal.

"Probablemente ya me estaba dopando a los 21 años, pero habría ganado de todos modos", declaró el ex deportista en un adelanto del documental que emitirá la cadena ESPN en Estados Unidos a partir del próximo domingo.

Considerado uno de los mejores ciclistas hasta antes de que se hiciera oficial lo de su dopaje, mencionó que la hormona del crecimiento solamente la usó una vez y eso pudo haber influido para que le diera cáncer testicular en 1996, del cual luego se recuperó.

"No puedo saber con certeza si existe un vínculo entre las dos enfermedades, pero ciertamente no puedo descartarlo. Lo que sí sé es que la única vez en mi vida que usé la hormona del crecimiento fue en 1996. Ya en mi primera temporada como profesional estaba tomando cortisona", añadió.

De igual forma, reconoció que todo lo que hizo fue bajo su consentimiento y nadie lo obligó a que lo hiciera.

"Siempre supe lo que había en las inyecciones y fui siempre yo el que tomé la decisión. Nadie me dijo: no preguntes, te damos esto y ya está. Nunca habría aceptado eso. Me informé y fue un paso que di", argumentó Armstrong, quien causó revolución en el Tour de France al ganar de forma consecutiva de 1999 a 2005.