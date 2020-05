Definen futuro del Clausura

El futuro del torneo Clausura 2020 de la Liga MX se definirá este miércoles cuando haya un consenso entre los 18 equipos para definir si se reanuda o llega a su fin por la pandemia de COVID-19.

La competencia está detenida desde el pasado 15 de marzo durante la Fase 1 de contingencia, luego de disputase la décima jornada y tras dos meses de pausa, existe la posibilidad de que el Clausura 2020 ya no regrese.

Hay equipos como León, Pachuca, Santos Laguna y Atlas que tienen la postura de que se dé por finalizada la competencia dado que no existen al momento condiciones para que esto suceda.

Hay otras escuadras como Pumas de la UNAM y Guadalajara que tienen una visión diferente, ya que su deseo es que se espere el tiempo necesario para disputar las siete fechas que restan y la liguilla.

Hay otros cuadros que todavía no tienen una postura clara respecto a esta situación y su determinación la tomarán cuando tengan mayor información.

El problema para algunos es que verán más afectada su situación económica, ya de por sí maltrecha, debido a que no recibirán esos ingresos por publicidad con los que ya contaban.

El panorama para un posible regreso no es sencillo, ya que al no haber luz verde por parte de las autoridades correspondientes, no hay fecha al menos para regresar a los entrenamientos y después a la competencia.

Se ha hablado que para terminar en un corto tiempo se podría jugar dobles jornadas las siete fechas que restan y después ya la liguilla para definir al campeón, para posteriormente tener un periodo de descanso muy breve y comenzar el Apertura 2020.

Será este miércoles cuando cada uno presente su posición y se determine si esperan para reanudar el Clausura 2020 o lo dan por finalizado y pensar ya en el Apertura 2020 que daría inicio en el mes de agosto.