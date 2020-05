En riesgo, derechos políticos de las mujeres ante Covid-19

Tuxtla.- Uno de los problemas con los que se topan las mujeres ante una contingencia sanitaria como la que se vive en la actualidad, es que están en riesgo sus derechos políticos, consideró Gloria Ramírez, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de París y diplomada en Derechos Humanos.

Comentó que por ende también estarían en peligro las futuras elecciones, como las del 2021, a pesar de que existen reformas adecuadas pero que, como se ha visto, no se han podido implementar, “y vemos que son derechos que vuelven a ser marginados”.

Durante una ponencia vía internet, explicó que las votaciones del año 2018 fueron importantes porque se dio una paridad importante en las dos cámaras legislativas, lo que significó un gran avance, “aunque también estamos conscientes de que el número de mujeres no significa que haya una real paridad, porque muchas veces no les dan esas condiciones”.

Lo que se tiene que reconocer, apuntó, es que México es el único país que incluyó el principio de igualdad sustantiva para integrar, de forma transversal, 50 por ciento mujeres e igual porcentaje de varones en sus tres poderes, niveles de gobierno y organismos autónomos como mandato constitucional.

En cuanto a la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, explicó que aún hace falta armonizarla para que sea efectiva, y que en realidad no sea un obstáculo para alcanzar esa realidad sustantiva.

Entre los retos de dicha armonización, aclaró que se tiene que hacer en breve plazo, sobre todo porque el proceso electoral venidero ya camina, aunque en ciertos ámbitos se pospuso, “más ahora con la contingencia sanitaria que vivimos, pues no sabemos qué pasará, todo es incierto, y ya vemos cómo ha habido repercusiones”.

Lo que se nota, agregó, es que existe una sobrecarga de trabajo hacia el sector femenino en todos los ámbitos, lo que provoca otras alertas, “pero lo más grave: lo que en el país no se quiere reconocer, porque la amenaza del covid-19 no solo es para las mujeres que están en su hogar, sino que hoy vemos que no están incluidas en las decisiones, en la gestión y en la implementación de los planes para contener esa pandemia”.