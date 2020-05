En tiempos de pandemia aumenta consumo de energía eléctrica

Durante esta pandemia, el tener a niños y adultos en casa hace que incremente el consumo de energía eléctrica, ya que pasan de cuatro a ocho horas frente a televisores, videojuegos, computadoras y otros aparatos, lo que puede llevar a aumentar entre un 20 y 35 por ciento el consumo de energía eléctrica.

Según Alfredo Robles, ingeniero eléctrico, señala que también el trabajo desde casa o “home office” aumenta dicho consumo, así como las clases en línea o a través de televisión, por lo que es necesario usar estos aparatos que requieren conexión, hasta los propios teléfonos se tienen que cargar varias veces al día para poder ayudar a la productividad.

Además, muchas amas de casa aprovechan para estar al día con las labores domésticas, por lo que el uso de lavadora, hornos de microondas e incluso la estufa aumenta el consumo de luz, sin contar los aparatos que se usan para fines de entretenimiento para chicos y grandes.

“El chiste o el lado bueno de esta contingencia es ser más eficientes en el uso de energía eléctrica, pero estamos haciendo todo lo contrario, pues el uso excesivo de aplicaciones y aparatos hacen que se genere más gasto”, apuntó.

Por ello, Robles recomendó hacer uso de luz natural y apagar la mayor cantidad de luces y lámparas si no las estamos utilizando, así como seguir un horario para actividades laborales y escolares, respetarlo para no usar de más estos aparatos y también moderar el uso del teléfono celular, es útil ponernos como límite cierto número de cargas para no tenerlo conectado todo el día.

“Si usamos una computadora, es recomendable cerrar las aplicaciones que no estamos utilizando, ya que esto genera un mayor consumo de batería, además, estarla cargando a cada rato puede deteriorar la batería”, dijo.

Y aprovechando que estamos en casa, recomendó usar ropa que no se ensucie fácil o requiera tanta agua para lavarse, pues también hay que ahorrar este recurso, o utilizar prendas que no requieran plancharse, pues incluso no resulta necesario al estar dentro de casa.

“Lo más importante, aunque también lo más difícil, es controlarnos en cuanto al entretenimiento, es muy fácil pasar horas frente a una consola, o viendo serie tras serie sin reparar en el consumo energético que estamos haciendo, además de que puede dañar la vista, provocar dolores de cabeza y otras molestias pasar tanto tiempo frente a una pantalla”, señaló.

Incluso, moderar estos hábitos durante este tiempo puede ser útil para cuando las cosas vuelvan a la normalidad, pues ayudan a respetar una rutina disciplinada y acomodar nuestros tiempos, siendo conscientes del gasto que hacen estas actividades.

“Podemos aprovechar el tiempo que queda de cuarentena para realizar actividades recreativas, como jugar algún juego de mesa, hacer ejercicio, algún juego en casa con los más pequeños, incluso convivir en nuestro jardín o patio, es recomendable tomar aire libre al menos una vez al día”.

Finalmente, el especialista enfatizó en que debemos ser responsables con el uso y cuidado de los recursos, ya que esto ayuda a cuidar la economía en casa y también nuestro medio ambiente, al no incrementar nuestra huella ecológica.