Crece uso de TIC durante la pandemia

Tuxtla.- Uno de los aliados durante esta contingencia han sido las tecnologías de información y comunicación (TIC), que si bien siempre han sido satanizadas como una distracción, hoy en día han tomado gran relevancia para permitirnos ser productivos desde casa.

Raúl Ríos, catedrático de la UNACH y especialista en TIC, señala que aunque el mundo no estaba preparado para esta gran pandemia, las TIC ya existentes como alternativas desde hace algunos años se convirtieron en el único camino para que no se detuviera la vida, estas herramientas ya existían y fue el camino a seguir, pues la educación formal encaminada a lo tradicional tuvo que voltear a verlas como la única esperanza para no detener todo.

“Existen herramientas desde hace tiempo para complementar la educación formal en el aula, las más usadas son las que acompañan la educación a distancia, y hay otras más tradicionales, claro que las más usadas son las de alternativas libres, porque hay muchas plataformas pero no todas son gratuitas o abiertas”.

Entre ellas está Modul, u otras más fáciles de utilizar como Google Classroom, que ha sido muy interesante y útil, o para hacer videoconferencias para clases presenciales pero virtuales, está Zoom, Edmodo que es semi gratuita -con la mayoría de sus funciones libres-, Google Meet y otras no diseñadas para la educación pero que sirven, como Facebook.

“Así como en el entorno educativo, las tecnologías de comunicación e información han ayudado a un acercamiento desde cualquier lugar, a través de videollamadas o llamadas de audio a través de internet, este sistema se basa en que tener a los trabajadores en un lugar específico está herido de muerte, cuando pueden desarrollarlo a distancia”, dijo.

Es decir, ya no es necesario tener a cientos de empleados en un mismo lugar por horas, pues son más productivos trabajando por áreas específicas o lote de funciones, el gran paradigma del trabajo desde la Revolución Industrial donde el trabajo era físico en las fábricas, se vino repitiendo al punto de que hay oficinas donde no se requiere la presencia física, pero siguen la tradición.

¿Qué pasará después de la pandemia?

“Después de la pandemia, ya nada va a ser igual, ni siquiera se sabe cuánto dure este estado de alerta, si es que se va a relajar; los expertos más optimistas hablan de un año en la ‘nueva normalidad’, que ya hasta es un vocablo de uso oficial, dentro de ello, el uso de las TIC en el teletrabajo, telecomunicación o trabajo digital se va a perfeccionar, porque ciertamente tampoco estaban diseñadas para volcarse a un sistema distinto en su totalidad; quizá aparezcan otras plataformas, hay que adaptarse a las nuevas formas y procesos en todos los niveles, políticos, educativos, familiares, sociales”, señaló.

Es decir, que este es el momento de darnos cuenta que todos los procesos tienen que cambiar, hay que adaptarnos a un nivel híbrido en que el aprendizaje será en grupos pequeños; tampoco nos podemos volcar a estas alternativas, pues en lo educativo tenemos que cambiar todo el modelo de los programas que tenemos.

“Grandes instituciones han optado por estas alternativas como medida emergente para cerrar el semestre, en la UNAM o la UNACH por ejemplo, para los próximos ciclos tendrán que diseñarse nuevos modelos de programs educativos para no dejar de lado la parte práctica”, mencionó.

Dos caras de la moneda

Ríos ejemplificó que muchos colegas han querido dar todo el tiempo de clase en videoconferencia, cuando esto es inadecuado porque no se pueden reemplazar las clases en el aula, incluso el nivel de concentración es distinto que para ver una película o hacer otra actividad. Lo ideal es complementar a través de actividades o tareas sin estar frente a una pantalla o al maestro vigilando, pues el contacto directo no lo suple la tecnología.

“Incluso esto se sale de lo laboral o escolar, plataformas como Zoom hacen muy bien el trabajo de videollamadas familiares, que está en un nivel híbrido porque no están diseñadas solo para clases, así van a surgir nuevas plataformas que permitan este tipo de interacción y se especialicen en el aprendizaje, por ejemplo no sabíamos que Facebook iba a ser una herramienta tan poderosa, vamos a ver cambios y cosas muy interesantes e importantes que no nos imaginábamos”, opinó.

La principal ventaja que ofrecen estas tecnologías es la de resguardarnos, porque acercarnos a otra persona puede ser muy peligroso en estos tiempos, así, la tecnología suple el acercamiento y la convivencia que son tan necesarios para formar tejido social.

Por otro lado, la recomendación mayor es que todo abuso trae consecuencias, por lo que el docente recomendó usarlas de manera prudente, saber que las TIC ayudan muchísimo para aliviar el estrés, presión psicológica, el nivel de desesperanza, cualquier presión social que nos venga por no saber qué va a suceder mañana o pasado mañana, pero abusar de estas herramientas traerá consecuencias.

“Hay estudios que hablan de una alteración en los procesos naturales de empatía, acercamiento por estar pendientes del celular, además de afecciones físicas, por ejemplo en niños muy pequeños puede haber daños por la radiación de luz que desprenden y puede ser dañina a los ojos; siempre hay que tener planes para limitar el uso de estas tecnologías y no nos traiga consecuencias graves; calendarizar nuestros horarios, controlar a los hijos para no abusar de los videojuegos, de las redes sociales, que respeten ciertos espacios de convivencia porque la pandemia nos trae un panorama que antes no habíamos imaginado”, puntualizó.