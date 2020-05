EUA abandona "Tratado de cielos abiertos" ante acciones rusas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país saldrá del “Tratado de cielos abiertos”, el cual reduce el riesgo de conflictos armados entre las naciones, orillado por las acciones rusas.

Al salir de la Casa Blanca donde se reunió con distintos reporteros, Trump aseguró que hasta que Rusia no respete las estipulaciones de este acuerdo, su nación no se volverá a incluir.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos este retiro obligará a Rusia a reconsiderar la posición respecto a este pacto y esto dará pie a una “muy buena relación” con la nación que gobierna Vladímir Putin.

El tratado ha sido firmado por más de 34 naciones, entre las que se encuentran los miembros de la Unión Europea y existe un número limitado de vuelos anuales por nación.

De acuerdo con la prensa internacional, Washington se comunicará con Moscú oficialmente la tarde de hoy, mientras que los miembros de la OTAN han organizado una reunión de emergencia para abordar este punto el mismo viernes.

Esta decisión es la tercera disolución de tratados de armas con otros países, le antecedieron el tratado de Fuerzas Nucleares, firmado en 1988, así como el Plan de Acción Integral Conjunto, que aborda también armas nucleares y del cual su separación generó las recientes tensiones con Irán.

En 1992 se firmó el Acuerdo de Cielos Abiertos para que las naciones parte reconocieran, con cortos vuelos, las bases militares de los otros y, de esta manera, si se perciben amenazas u hostilidades, se pueda generar un diálogo.

De acuerdo con CNN,algunos miembros del Congreso, que pertenecen a ambos partidos, califican que la salida de este acuerdo sólo quita la posibilidad a Estados Unidos de mantenerse como líder militar y podría poner en riesgo la seguridad del país.

The New York Timesasegura que esta decisión de Trump fue influida por un vuelo de Rusia sobre uno de sus resorts, aunque una de las razones oficiales es que el país no permitió un vuelo de reconocimiento durante algunos ejercicios militares el año anterior.

El vocero del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó que Moscú ha violado en diferentes ocasiones los acuerdos de este tratado, lo que suma a las amenazas a su país, así como otras naciones.