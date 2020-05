Calculan que en 15 días presos del Cerss 5 estén recuperados de coronavirus

SCLC.- El secretario de Salud en la entidad, José Manuel Cruz Castellanos, calculó que en unos 15 días, aproximadamente, los 8 presos que resultaron positivos de Covid-19, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 (Cerss), ya estarán recuperados.

En la conferencia de prensa donde da se actualizan los datos estadísticos de contagios y defunciones por Coronavirus, el funcionario estatal tomó como ejemplo el caso del Penal en San Cristóbal, para sostener que es más fácil controlar un brote cuando “tienes cautiva a la población, que un brote comunitario, donde todos se mueven a muchos lados”.

“Lo del brote del penal, aparte de que estaban aisladas estas personas, esperamos que en 15 días ya estén fuera de peligro, los estamos cuidando todos los días, estamos tomando acciones, no crean que estamos jugando, en San Cristóbal se está dando una cadena (de contagios), pero estamos haciendo nuestra tarea”.

Cruz Castellanos dejó entre ver que los presos saldrían del penal en caso su estado de salud se complique y serían trasladados al hospital, “por ahora no pasa nada, no se nos ha complicado ninguno, y esperamos que no se nos complique, si se complica se lleva a la Clínica Covid, para eso se instaló”.

Finalmente, dijo que pese a que la ciudadanía se encuentra usando cubre bocas y tomando medidas de protección y prevención, lo ideal es no salir de casa para evitar se sigan propagando los contagios y es que San Cristóbal de Las Casas, este 22 de mayo registró la cifra oficial de 100 casos confirmados.