Clientes deben tener cautela para comprar durante el “Hot Sale”

Tuxtla.- Si alguien tiene pensado adquirir artículos durante el próximo “Hot Sale”, iniciativa de ventas que se celebra desde ayer 22 de mayo y culminaría el 1 de junio, Gloria Guerrero, titular de la Unidad de Atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó evitar el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico, ya que pueden llevar a sitios no seguros y ser víctimas de fraude.

Tras indicar que lo mejor sería entrar directamente a la página del comercio, informó que durante el año pasado los usuarios de tarjetas de crédito y débito intentaron realizar 722 millones de operaciones de compra en sitios de comercio electrónico a nivel nacional, pero solo el 59 por ciento de las mismas (422.6mdp) resultaron exitosas. Solo el año pasado, los tarjetahabientes de crédito y débito compraron en comercios en línea poco más de 246 mmdp, detalló.

El “Hot Sale” es una iniciativa creada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), cuya finalidad es incentivar, a través de descuentos y promociones para que las personas puedan adquirir productos en el momento y hora que deseen desde el lugar que más se les facilite; de es amanera, acceden a los distintos portales de comercio electrónico.

En cuanto a los incidentes, detalló que en algunos casos la operación no fue concluida por el tarjetahabiente, en otros no se contaba con el saldo suficiente o bien, el emisor de la tarjeta determinó que el sitio o comercio electrónico no era seguro y no autorizó la compra.

Así, del total de las operaciones exitosas, el 65.7% se realizó con tarjetas de débito y el restante 34.3% con crédito. El importe total de las compras sumó los 246 mil 037mdp, lo que representó un incremento de 29.3%, respecto a lo realizado en 2018.

Ante este panorama, puntualizó que en tanto los tarjetahabientes toman las medidas preventivas necesarias para realizar sus compras en los sitios de Internet, el volumen de contracargos o reclamaciones se reduce.

En el año 2019, el número de contracargos sumó 2 millones por un monto equivalente a 2 mil 688mdp, lo que significó el 0.34% del total de compras autorizadas y el 0.92% en términos monetarios. En 2018, los contracargos significaron el 0.54% del total de las operaciones autorizadas y en monto el 0.92%.

Asimismo, dijo, es necesario asegurarse que la dirección del sitio (URL) comience conhttps://, lo que indica una conexión segura, y también cerciorarse si el dispositivo en el que efectuarás la compra tenga actualizados antivirus y programas de detección de software malicioso.

“Revisa la opinión de otros usuarios respecto a su experiencia de compra en el comercio de tu interés; comprueba la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del navegador, antes de introducir los datos de tu tarjeta; confirma y guarda la información de contacto del vendedor, te será de utilidad en caso de alguna aclaración”, detalló.

Nunca es buena la opción “Recordar contraseña” cuando te registres en línea en una computadora pública, e incluso se tiene que guardar o imprimir los comprobantes de pago, así como la confirmación de la compra, concluyó Gloria Guerrero.