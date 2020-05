Sector electromecánico, con pérdidas hasta del 70 por ciento

Tuxtla.- El coronavirus está causando afectaciones en todos los sectores, y el de los mecánicos y eléctricos no es la excepción: sus afiliados reportan pérdidas en sus ingresos de un 60 al 70 por ciento, tanto en ventas como en prestación de servicios.

Bárbara Adriana Rodríguez Bucio, presidenta del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del estado de Chiapas (CIME), señaló que la crisis sanitaria se traduce en económica y pega a todos los sectores, en el suyo es bastante notable porque traen un déficit de ventas y hay muchas empresas cerradas.

“Todavía no se puede saber la cantidad exacta de las pérdidas porque seguimos en el ojo del huracán, pero muchos colegiados han tenido problemas de liquidez para pagar sueldos y mantenerse abiertos, muchos han cerrado, no se sabe si de manera parcial o definitiva, depende de cómo siga la situación”, comentó.

Aunque la mayoría de los ingenieros están haciendo el esfuerzo de cubrir sus nóminas, muchos han acordado pagar la mitad de sueldos a sus subordinados, por ejemplo, es un tema complicado porque aparte, tienen que cubrir sus pagos de Infonavit, Seguro Social, entre otros; al principio parecía que esto duraría un mes, ahora tienen pensado en junio volver a empezar, pero se ve complicada la situación.

“Entre un 60-70 por ciento del ingreso en el sector se está perdiendo, es muchísimo, la venta de material y obras han reducido, por lo que no hay subcontratación, a eso le sumamos que se cancelaron las subastas a finales del año pasado y eso nos pegó fuerte, se tenía pensado que la generación de energía limpia iba a redituar, pero esto se perdió”.

Después, vino la apuesta por los hidrocarburos en vez de energías limpias para reducir costos, que terminó siendo otro golpe para el sector, ya que CFE vuelve a tomar el control del mercado eléctrico nacional.

“Las energías producidas por hidrocarburos se consideran sucias, mientras que las limpias no emiten gases al ambiente, las presas hidroeléctricas por ejemplo son energías limpias, pero si le sumamos paneles solares, los aerogeneradores de Oaxaca y los de nuestra costa vamos sumando, en cambio, si apostamos a otras energías, nos perjudica como sociedad”, dijo.

Si bien las empresas generadoras son pocas, pueden generar mucho, por ejemplo, hay muchas que comercian paneles solares, por lo que es más el impacto que el número de empresas existentes.

“Cuando no hay inversión todos salimos perdiendo, lo que esto iba a ocasionar a largo plazo era que la energía sería más limpia y económica, cuando hay oferta y demanda cambian los costos y esto nos beneficia, pero todo se vino abajo”, lamentó.

Bucio reconoció que muchos agremiados se han beneficiado del apoyo de 25 mil pesos que ofrece el gobierno federal, que no es suficiente pero sí necesario para quienes tienen de dos a cinco trabajadores, y puede apoyar para las nóminas o la renta del mes.

El CIME cuenta con 500 profesionistas de distintos ramos, hay empresas desde una persona hasta cuarenta, por lo que la presidenta de este colegio opinó que sería ideal tener otros apoyos, como diferir el pago de impuestos para que no se sientan tan ahogadas, así como las cuotas patronales.

“Al no haber obra, la venta de materiales o prestación de servicios también ha disminuido, todo lo que es ingeniería y arquitectura viene de la mano, si no apoyamos a vivienderos como ingenieros tampoco tenemos trabajo, va todo entrelazado, si algo le pega a uno nos pega a todos, no hay ni supervisión, incluso algunos colegas están rematando su maquinaria”, explicó, esperando que el panorama mejore dentro de poco para su sector y el resto.